Махачкала, , 10:04 — REGNUM В Дагестане удостоены наград военные медики, которые в трудный период борьбы с коронавирусом оказали республике значительную помощь. Медали «За доблестный труд» вручены начальнику медицинской службы Южного военного округа Серго Папко и начальнику военного госпиталя в Буйнакске Абдулмеджиду Магомедову. Благодарственное письмо главы РД получил начальник военного госпиталя в селе Ботлих Рамазан Муталипов.

Распоряжением главы Дагестана Владимира Васильева также объявлена благодарность медикам мобильных многофункциональных госпиталей Минобороны России, развернутых в селе Ботлих и в городе Буйнакске, благодаря которым республике удалось справиться с критической ситуацией, в которой оказался Дагестан в начале пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, военных медиков ранее отблагодарили и в районах, где они работали. Так, исполняющий обязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатоввручил военным почетные грамоты и памятные сувениры.

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Напомним, два полевых госпиталя Минобороны были развернуты в городе Буйнакске и Ботлихском районе в конце мая 2020 года. В них прошли лечение от коронавируса свыше 200 человек. Помимо этого, военные врачи помогли консультациями и оказанием медицинской помощи свыше полутора тысячам жителей труднодоступных районов Дагестана.

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