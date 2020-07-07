Ханты-Мансийск, 7 июля 2020, 10:03 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлены 283 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди очагов заражения в лидеры вновь вышел Ханты-Мансийск — 55 положительных тестов. Затем следует Сургут (49), Нефтеюганск (41), Нижневартовск (32), Когалым (20).
Всего с начала пандемии в Югре на 7 июля зарегистрированы 10 873 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 5 695 пациентов, 75 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО составляет на 7 июля 1,00.