Владивосток, 7 июля 2020, 10:02 — REGNUM Оперативный штаб Приморья внёс изменения в приказ об открытии с 7 июля фитнес-центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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«При функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хаммамов, пунктов питания», — пояснили в правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля власти Приморья разрешили возобновить работу бань, СПА в спорткомплексах с соблюдением санитарных мер безопасности.