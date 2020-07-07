Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге осуждена девушка-водитель, по вине которой погиб один человек и тяжело травмирован другой. Приговор вынес Чкаловский райсуд, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Погибший юноша и травмированная девушка были пассажирами подсудимой. Гражданка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль в июле 2019 года. Ночью на скорости более 90 км/ч. она выехала на ремонтируемый участок дороги и врезалась в бетонные блоки.

Юноша умер от травм через две с половиной недели. Суд назначил Кристине Т. семь лет в колонии-поселении.