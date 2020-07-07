Киев, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины было выявлено 564 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщил на брифинге глава украинского минздрава Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников», — заявил Степанов и уточнил, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало 49 607.

Также он указал, что за этот же период на Украине от COVID-19 умер 21 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 1 283.

При этом глава министерства здравоохранения Украины отметил, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 22 193 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки.