Алма-Ата, Казахстан, , 09:52 — REGNUM Группа российских врачей в составе 23 специалистов прибыла в Алма-Ату для помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщили 7 июля в пресс-службе акимата (администрации) города.

Из Москвы прибыли инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи и специалисты в сфере здравоохранения.

Группу возглавляет руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев. Специалистов разделят на лечебные группы. Российские медики прибыли в Казахстан в рамках договоренностей глав Москвы и Алма-Аты Сергея Собянина и Бакытжана Сагинтаева.

Отметим, ранее в Нур-Султан прибыла группа специалистов Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора в составе 32 человек.

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