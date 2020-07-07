Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что его разработкой занимается компания Studio 369. В этом дополнении она практически полностью перестроила первую главу игры, заменив повторяющиеся игровые циклы линейным прогрессом в частях Ages of Ragnarok, каждая из которых имеет своего босса. В конечном итоге геймеры столкнуться с Локи. Кроме того, разработчики добавили в Rune 2 несколько основных и побочных квестов.

Релиз Rune 2 состоялся 12 ноября 2019 года. Уже в декабре 2019 года Ragnarok Game подала в суд на разработчика игры Human Head из-за того, что студия забросила проект и при этом отказалась передавать издателю исходный код игры.

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