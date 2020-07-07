Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Инициатива увеличения имущественного налогового вычета в России связана с планируемым повышением ставки НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей, уверен председатель отделения «Партии Роста» в Ленинградской области, генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Напомним, что в Госдуме предложили увеличить в два раза сумму при покупке недвижимости, из которой граждане могут получать имущественный налоговый вычет. Сейчас покупатель недвижимости может оформить возврат НДФЛ с суммы 2 млн рублей из ее стоимости. При приобретении жилья в кредит гражданин также может получить 13% от процентов по кредиту, но не более чем с 3 млн руб.

«Дело в том, что при продаже квартиры, срок владения которой не превысил 5 лет (3 года в отдельных случаях), необходимо уплатить 13% с разницы между ценой покупки и ценой продажи объекта, — отметил Панов. — С 2021 года с суммы превышения цены продажи над 5 млн рублей необходимо будет уплатить повышенный налог 15%, что может быть существенным ограничением для жителей крупных мегаполисов. В этой связи, предложение повысить имущественный вычет с 3 до 6 млн рублей может стать важным компенсирующим фактором, особенно для рынка вторичной недвижимости».

Кроме того, он считает, что увеличение налогового вычета при покупке квартиры станет дополнительным стимулом для оживления рынка жилой недвижимости в целом.

«Сегодня уже действуют меры стимулирования спроса посредством льготного ипотечного кредитования и программы выкупа квартир «ДОМ.РФ», и меры стимулирования застройщиков посредством субсидирования процентных ставок по кредитам на строительство, а также поддержки системообразующих застройщиков», — подчеркнул Дмитрий Панов.

По его словам, справедливо ожидать дальнейшего снижения административной нагрузки на строительную отрасль. «Это позволяет говорить о том, что по итогам 2020 года можно ожидать или незначительного снижения объемов ввода жилья в эксплуатацию, в пределах 5−7%, или при оптимистическом сценарии, достижения плановых уровней», — добавил Панов.