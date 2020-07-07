Москва, , 09:48 — REGNUM Примерно 272 тысячи жителей РФ в настоящее время остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остаются 272 814 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 21,5 млн, 202 тысячи из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выздоровели 2066 пациентов с коронавирусом.