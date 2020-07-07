Махачкала, , 09:42 — REGNUM Власти Дагестана решили поддержать медиков России, которые участвовали в спасении людей от коронавируса. Врачам и медсестрам предложено пройти реабилитацию в Дагестанском научно-оздоровительном комплексе «Журавли».

На отдых приглашаются специалисты, принимавшие участие в борьбе с COVID-19. В центре, расположенном на берегу Каспийского моря, еженедельно готовы принять по 60 человек из числа врачей, медсестёр, сотрудников скорой помощи и других категорий медперсонала, сообщили в пресс-службе главы Дагестана Владимира Васильева, при поддержке которого проводится акция.

В ее организации также принимают участие Институт искусственного интеллекта при МГУ и кафедра прикладной механики и управления МГУ под руководством заслуженного профессора университета Владимира Александрова.

Отдых и реабилитация будут предоставляться бесплатно. За летний сезон общее число российских медиков, отдохнувших в центре «Журавли» на Каспии, составит около 500 человек. В их распоряжение предоставляются обустроенный пляж и бассейны. На территории комплекса также имеются гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт.