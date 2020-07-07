Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Новая игра по франшизе Silent Hill может быть анонсирована в 2020 году. Об этом 7 июля сообщил портал Comicbook.

Новая информация о проекте пришла от известного инсайдера AestheticGamer1. Он отметил, что в этот раз может сказать точно: проект игры действительно существует. Пользователь добавил, что пока не может назвать точных сроков, но предполагает, что игра будет представлена в августе или сентябре 2020 года.

Напомним, разработкой последней игрой франшизы занимался японский геймдизайнер Хидео Кодзима, в проекте должен был участвовать актёр Норман Ридус. В 2014 году Кодзима выпустил демоверсию под названием P.T., однако в итоге разработка игры была отменёна.

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