Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:40 — REGNUM В материалах административного дела против схимонаха Сергия (Романова) нет доказательств того, что он лично распространил в интернете недостоверные сведения. Об этом на заседании суда заявила его адвокат.

По её словам, проповедь предназначалась исключительно прихожанам. При этом женщина предположила, что на службе могли оказаться прихожане, которые записали её на видео и распространили.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Верхней Пышме Свердловской области идёт суд по обвинению Романова в распространении недостоверных сведений. Схимонаху грозит штраф до 100 тыс. рублей.

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