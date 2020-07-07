Москва, , 09:41 — REGNUM Москва и Барселона заключили меморандум о взаимной поддержке в сфере туризма. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение подписали Туристический консорциум Барселоны и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Договор предусматривает проведение представителями обеих сторон совместных исследований отрасли, а также взаимное продвижении городов в качестве туристических направлений. Помимо этого, стороны договорили об информационной поддержке, обучении сотрудников и организации мероприятий, например, международных конференций, семинаров и выставок, которые бы способствовали привлечении туристов в Москву и Барселону.

«Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия», — сказала Сергунина.

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