Ташкент, , 09:38 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали 11 сторонников международной террористической группировки, сообщили в пресс-службе СГБ.

В ведомстве уточнили, что организатор группы попал под влияние экстремистов через прослушивание предводителей религиозно-экстремистских течений, которые находятся в Сирии и Турции.

Мужчина начал пропагандировать экстремистские идеи среди своего окружения. В марте подозреваемый пытался выехать в Сирию, но из-за карантинных меры планы не были реализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали в Ташкенте и Ташкентской области 25 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации.

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