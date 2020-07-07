Москва, , 09:39 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 21,5 млн. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также сообщается, что 202 тысяч анализов за данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 272 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Фонда «Общественное мнение» стало известно, что при появлении вакцины от коронавируса и её одинаковой стоимости большинство граждан РФ (60%) предпочтут российскую.