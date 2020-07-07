Уфа, , 09:38 — REGNUM 48 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 7 июля сообщила представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева на совещании в администрации Уфы.

По ее словам, всего в Башкирии выявлено 5 686 фактов заражения коронавирусом. При этом показатель заболеваемости на сто тысяч человек составил 140,4 случая. А показатель распространения этого вируса составил единицу.

Она также отметила, что в Уфе выявлено 1955 фактов заражения коронавирусом, в том числе 22 — за минувшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке выявили более 2,5 тыс. носителей коронавируса