Петропавловск-Камчатский, , 09:34 — REGNUM За последние сутки в Камчатском крае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период зарегистрировано — 2 514 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полностью излечились за последние сутки на Камчатке 39 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии недуг побороли 1095 человек.

В стационарах продолжает проходить лечение 381 носитель коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства РФ будет направлено почти 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с заражёнными коронавирусом. Семь регионов Дальнего Востока из этой суммы получат 466,6 млн рублей.

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