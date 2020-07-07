Абакан, , 09:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии скончался пациент с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в республиканском министерстве здравоохранения, 80-летний мужчина проходил лечение в Черногорской межрайонной больнице.

Он страдал гипертонической болезнью, у пациента была сердечная недостаточность. На фоне заболевания коронавирусной инфекцией развилась пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 7 июля коронавирус выявлен у 2109 человек. За весь период в регионе скончались 18 пациентов с SARS-CoV-2.

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