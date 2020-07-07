Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:32 — REGNUM Схимонах Сергий (Романов) 7 июля не пришёл на заседание мирового суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Его интересы представляет адвокат. Она уже заявила о фальсификации в деле. После этого был объявлен перерыв. Сейчас заседание продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергию вменяют часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ. По мнению представителей правоохранительных органов, он распространил недостоверные сведения. Ему грозит до 100 тыс. рублей.

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