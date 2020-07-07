Сыктывкар, , 10:10 — REGNUM Власти Коми направят более 150 млн рублей из регионального бюджета на стимулирующе выплаты медикам, подверженным риску заражения COVID-19. Об этом заявил врио главы Коми Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей региона в очередном спецвыпуске.

Он подчеркнул, что средства нашли в дефицитном бюджете для медицинских работников, которые находятся «на острие угла и очень сильно рискуют». В зависимости от категории, медики получат от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«А это большие деньги: свыше 150 млн рублей. Установленные постановлением сроки выплат — с 16 марта по 30 июня», — сказал Уйба.

Решение о стимулирующих выплатах медикам Коми, не попавшим под действие федеральных постановлений, было принято 6 июля на совещании рабочей группы в региональном минздраве, сообщает пресс-служба администрации Коми.

Так, врачи выездных бригад скорой помощи получат по 10 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал выездных бригад — 7 тыс. рублей, младший медперсонал выездных бригад — 3 тыс. рублей, водители — 5 тыс. рублей. Выплаты назначены также другим категориям медиков.