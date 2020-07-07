Тбилиси, 7 июля 2020, 09:23 — REGNUM В Грузии выявили пять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Официальные данные были опубликованы 7 июля на сайте Stopcov.ge.
Всего в стране зафиксировано 958 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также восемь человек, болевших COVID-19, в течение суток выписали из больниц. Теперь их 838, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.
За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 3903 человек, в стационаре — 202.
Стоит отметить, что в Грузии в последние дни коронавирус выявляют только у лиц, недавно прибывших из-за границы. Их сразу после приезда помещают в карантин.
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