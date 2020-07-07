Каир, , 09:20 — REGNUM Общее число выявленных на территории Египта случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 969 и превысило 76 тысяч. Об этом 7 июля сообщается в заявлении официального представителя египетского минздрава Халеда Мугахеда, приводимом РИА Новости.

«Зафиксированы 969 новых положительных результатов тестов на коронавирус», — говорится в сообщении и уточняется, что в результате этого общее число заразившихся в стране стало 76 222.

Также указывается, что за этот же период в Египте от COVID-19 умерли 79 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 3 422.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране 21 238 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бразилии от COVID-19 скончались 620 пациентов и теперь общее число летальных исходов превысило 65 тысяч.