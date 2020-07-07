Благовещенск, , 09:13 — REGNUM В Амурской области город Свободный и Свободненский район вновь открыты для поездов дальнего следования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Забайкальских железных дорогах.

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С 6 июля на станциях Свободный, Ледяная и Бузули возобновлена продажа билетов. Эти станции теперь открыты для пассажиров поездов дальнего следования.

Ранее из-за введения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции было принято решение прекратить продажу билетов на этих станциях, а пассажирам рекомендовали пользоваться автомобильным или автобусным сообщением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период с начала пандемии — 1889.