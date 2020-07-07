Калуга, , 09:12 — REGNUM Медики Калужской области, работающие с пациентами с COVID-19, получат стимулирующие выплаты в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По поручению президента стимулирующие выплаты медицинским работникам будут продлены на июль и август», — говорится в сообщении.

Руководство Калужской области также установило региональные стимулирующие выплаты медикам и немедицинскому персоналу. По состоянию на 3 июля для 5329 человек было выделено в общей сложности 226,6 млн. рублей.

Кроме того, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предусмотрена для медиков, заболевших COVID-19 на рабочем месте. Её получили 439 человек.

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