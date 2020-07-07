Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:11 — REGNUM В деле схимонаха Сергия (Романова) есть фальсификация. Об этом на заседании суда заявила его адвокат.

По словам защитницы, в материалах дела указано, что схимонах ознакомлен с протоколом. При этом, по её словам, он не общался с представителями правоохранительных органов, а сам они не приезжали в Среднеуральский женский монастырь.

Сейчас в заседании объявлен перерыв. Как сообщало ИА REGNUM, Сергию вменяют распространение заведомо недостоверных сведений. Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.

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