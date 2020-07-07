Париж, , 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.

Геймеры, желающие получить копию, смогут сделать это в ограниченный период времени, пока будет идти презентации Ubisoft Forward. Проведение мероприятия запланировано на 12 июля 2020 года, оно начнётся в 22:00 по московскому времени, а закончится в 22:45. Таким образом, у них будет всего 45 минут.

Релиз Watch Dogs 2 состоялся 15 ноября 2016 года. Это игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, которая предлагает геймерам выступить в роли хакеров.

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