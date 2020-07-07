Бразилиа, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии от COVID-19 скончались 620 пациентов и теперь общее число летальных исходов превысило 65 тысяч. Об этом 7 июля сообщает бразильский минздрав.

По информации министерства, на сегодняшний день в стране от COVID-19 умерли 65 487 человек.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Бразилии выявили 20 229 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом и теперь их общее количество стало составлять 1 623 284.

Кроме этого, отмечается, что в данный момент в стране от COVID-19 вылечились 927 292 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение закрыть бары, клубы и спортзалы из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом.