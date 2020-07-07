Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Медучреждения Свердловской области усилили свой автопарк 28 реанимобилями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

20 карет — это автомобили Ford Transit, и ещё 8 — «ГАЗель NEXT». 12 реанимобилей передали службе скорой помощи Екатеринбурга, бригады для новых карет уже сформированы. 8 машин передали Территориальному центру медицины катастроф (Екатеринбург).

«Ещё 8 отправились в медучреждения других городов Среднего Урала», — уточняют в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге, чтобы дозвониться до скорой помощи, жители вынуждены ждать от 15 минут и более. Иногда диспетчер не отвечает и после 30 минут гудков.

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