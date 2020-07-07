Верхняя Пышма, Свердловская область, , 09:06 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области началось заседание суда по делу схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В суде присутствует адвокат обвиняемого. Самого его не видно в зале.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий обвиняется по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Ему вменяют распространение заведомо недостоверных сведений.

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