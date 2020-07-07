Иерусалим, , 09:03 — REGNUM Власти Израиля приняли решение закрыть бары, клубы и спортзалы из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Jerusalim Post.

По данным издания, также вступают в силу ограничения на число лиц, которые находятся в синагогах, ресторанах и автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено 30,7 тыс. случаев заражения коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 334 человека, выздоровели — 18 тыс. человек.

Отметим, что в Израиле за сутки 5 июля выявили 788 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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