Курган, , 08:57 — REGNUM В центре Кургана для проведения гидравлических испытаний закрыто движение всех видов автотранспорта до 20−21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания».

До 20 июля движение перекрыто по ул. М. Горького от ул. Томина до ул. Кирова; по ул. М. Горького от ул. Савельева до ул. Пролетарской; по ул. Пушкина от ул. Красина до ул. Кирова.

До 24:00 часов (22:00 мск) 21 июля будет перекрыта ул. М. Горького от ул. Красина до ул. М. Горького.