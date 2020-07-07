Ташкент, , 08:57 — REGNUM Водители автобусов и кондуктора в Ташкенте будут получать штраф за отсутствие перчаток и масок, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Транспортная компания «Тошшахартранхизмат» сформировала специальные рабочие группы, которые контролируют процесс дезинфекции, а также выполнение водителями и кондукторами карантинных требований.

Размер штрафа составит 10% от месячной заработной платы. В случае повторного нарушения — 50% от зарплаты.

Отметим, по состоянию на 7 июля в Узбекистане выявили 10 459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6690 пациентов, скончались — 37 человек.

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