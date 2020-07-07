Биробиджан, , 08:54 — REGNUM В Еврейской автономной области из-за сильных дождей возможен подъём уровней воды в реках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в ближайшие дни по всей территории области. Службы региона готовятся к подъёму уровней воды на малых реках ЕАО, а также повышению уровня грунтовых вод.

В реке Бира вода поднялась незначительно — до 42 см. В ходе мониторинга специалисты зафиксировали не большие подъёмы воды в малых реках Икура, Хинган, Тунгуска, Большая и Малая Самары, Добрая, Луговая, Биджан, ручьи Красавчик и Буркале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО специалисты УФАС объяснили, почему в регионе резко подорожал картофель. На его стоимости сказались прошлогодние наводнения и пандемия коронавируса.