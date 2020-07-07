Берлин, , 08:55 — REGNUM За прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Германии составило 390. Об этом 7 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По информации института, в результате этого общее число выявленных в стране заразившихся коронавирусом достигло 196 944.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в Германии от COVID-19 умерли восемь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь составляет 9 024.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 182,7 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло на более чем 22 тыс. и превысило 719 тысяч.