Кейптаун, , 08:57 — REGNUM Министерство образования ЮАР продолжает поэтапное возобновление работы школ, несмотря на резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра начального образования ЮАР Энджи Мотшекги.

По ее словам, классы R (пятилетние школьники), шестой класс (11-летние школьники) и 11-й класс (16-летние школьники) возвратились в школы в понедельник, 6 июля, через месяц после возобновления занятий в выпускных классах.

С момента возобновления занятий в июне среди учащихся и учителей отмечались случаи заражения коронавирусом, отмечают репортеры. Как передавало ИА REGNUM, в Западно-Капской провинции прошли демонстрации родителей и учителей за закрытие школ.

Министр подчеркнула, что администрациям школ необходимо продолжать следовать рекомендациям по охране здоровья, поскольку 2740 учителей и 1260 учащихся заразились коронавирусом с тех пор, как выпускники возобновили занятия в прошлом месяце. Около 11 учителей и трое учащихся скончались от COVID-19.

Ежедневно в стране регистрируются тысячи новых случаев заражения, при этом общее число выявленных случаев в настоящее время составляет 205 721, включая 3310 случаев с летальным исходом.

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