Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области летом 2020 года планируют открыть 29 детских загородных лагерей. Ожидается, что оздоровительные организации начнут работать с 10 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Темы открытия лагерей, готовности их к приему детей и безопасности отдыха обсуждались на выездном заседании комитета по социальной и демографической политике, которое прошло на базе лагеря «Зарница».

Члены комитета отметили, что на сегодняшний день практически все лагеря, которые заявились к работе, соответствуют требованиям СанПина, включены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Персонал прошел медосмотры и обучение.

Добавим, средняя стоимость путевки из расчета на одного ребенка в сутки составляет 937,38 рублей (за 14 дней — 13 тысяч рублей). Господдержкой по сертификатам и компенсации планируется охватить около 12 тысяч детей. Впервые обозначена такая категория, как дети медицинских работников, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

Напомним, летом 2019 года в Оренбургской области работало 1 130 оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло более 115 тыс. детей.

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