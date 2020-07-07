Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве 7 июля ожидается жаркий день, сообщили в центре «Фобос».

Согласно прогнозу, в столице 7 июля «будет самый жаркий день, когда столбики преодолеют отметку +30 градусов».

«Однако к вечеру, с приближением атмосферного фронта, в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние», — говорится в информации.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность, после обеда — дождь с грозой и градом. Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов, в Подмосковье — до 35 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.

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