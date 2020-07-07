Ташкент, , 08:46 — REGNUM В Узбекистане планируют запустить производство препарата против коронавируса, сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на советника министра инновационного развития республики Исажона Султонова.

По его словам, препарат «Ковипир» будет изготавливаться на основе фавипиравира. Советник добавил, что компания Nobel Pharmsanoat уже начала процесс государственной регистрации препарата. Планируется, что он будет производиться для потребностей Узбекистана.

Отметим, по состоянию на 7 июля в Узбекистане выявили 10 459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6690 человек, скончались 37 пациентов.

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