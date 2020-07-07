Нью-Дели, , 08:47 — REGNUM Общее число выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло на более чем 22 тыс. и превысило 719 тысяч. Об этом 7 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 22 252 новых случая SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 719 665.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 умерли 467 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 20 160.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в стране 439 948 человек вылечились от COVID-19, причем 15 515 из них — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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