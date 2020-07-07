Додома, , 08:45 — REGNUM В Танзании закрыли большинство центров, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Танзании Умми Мвалиму.

В соответствии с заявлением, значительное сокращение числа случаев заражения коронавирусом в Танзании привело к закрытию 74 лечебных центров по всей стране.

Мвалиму отметила, что в настоящее время открыты только 11 центров, включая частные медицинские центры. Она добавила, что изначально по всей стране было создано 85 специализированных центров для лечения пациентов с COVID-19 и соблюдения ими режима изоляции.

«Мы благодарим Бога за то, что пандемия коронавируса приближается к концу в Танзании», — заявила министр.

Она также предупредила, что жители не должны вести себя безответственно, так как может возникнуть вторая волна распространения вируса.

Нынешний уровень заражения, реальное число больных COVID-19 и уровень смертности в Танзании неизвестны, поскольку правительство страны не предоставляет данную информацию на регулярной основе. Последнее обновление статистики по коронавирусу было дано в июне, когда премьер-министр Кассим Маджалива сказал в парламенте, что в стране выявлено только 66 активных случаев COVID-19.

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