Пермь, , 08:43 — REGNUM В Пермском крае начали работать шесть детских загородных лагерей. Пять из них открылись 4−5 июля, еще один — 6 июля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сегодняшний день в лагерях отдыхает около 2 тысяч детей. При заезде все они прошли медицинский осмотр. Ежедневно у ребят измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров.

Летом 2020 года в лагерях изменили принципы формирования отрядов. Число детей в каждом отряде уменьшено наполовину, но при этом количество самих отрядов увеличено. Таким образом, наполняемость лагерей не изменилась. Отменены родительские дни. Персонал лагерей протестирован на коронавирус, работа организована вахтовым методом.

Согласно графику, утвержденному минсоцразвития региона, до 8 августа поэтапно планируют открыть 55 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей. В зависимости от эпидемической ситуации и готовности лагеря график будет корректироваться.

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