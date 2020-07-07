Краснодар, , 08:36 — REGNUM Жителей Черноморского побережья Краснодарского края и туристов предупредили о вероятности появления смерчей на текущей неделе. Об этом сообщили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

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Как пояснили в институте. Причиной атмосферных аномалий станет жаркая погода, установившаяся на территории региона.

«В связи с высокими среднесуточными температурами, выше 27 градусов Цельсия, и прогревшимися водами Черноморского побережья, сохраняются риски образования смерчей», — говорится в сообщении.

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Смерчи не исключены рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первое полугодие 2020 года уже стало самым тёплым в истории российских метеонаблюдений. Так, по словам метеоролога, период с января по июнь является самым жарким в РФ за последние 130 лет температурных наблюдений.

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