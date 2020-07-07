Пекин, , 08:36 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что в данное число входит восемь активных случаев заражения SARS-CoV-2 и ещё 15 его носителей без симптомов и что все активные случат являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае случаев заражения коронавирусом теперь достигло 83 565.

Также отмечается, что за этот же период никто в стране не скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему осталось 4 634.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране свыше 78,5 тыс. пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 160 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 11731.