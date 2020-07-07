Караганда, Казахстан, , 08:30 — REGNUM В Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконной реализации лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Карагандинской области.

В условиях дефицита лекарств мужчина занимался незаконной перепродажей востребованных медикаментов. Оперативники закупили у мужчины лекарства на сумму 110 тыс. тенге ($270).

При досмотре автомобиля обнаружено 67 упаковок «ЦЕФ-III». Кроме того, во время закупки изъято девять упаковок «Лидокаина», 42 упаковки «ЦЕФ-III» и пять упаковок «Зитмак-500».

Напомним, 6 декабря сотрудники департамента экономических расследований комитета по финансовому мониторингу выявили факты незаконной продажи лекарств в одной из аптек Алма-Аты.

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