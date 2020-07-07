Москва, , 08:35 — REGNUM Из-за чего в России современные двигатели не выхаживают и пятой доли своего ресурса сообщили эксперты портала «АвтоВзгляд».

В основном автомобильные двигатели, производимые последние 10 лет, производители стараются сделать более экологичными и экономичными. Усложнение технологической сборки таких моторов в основном не сопоставимо с российскими условиями, считают эксперты. Главными факторами тут выступают низкое качество топлива и запчастей.

Еще одна причина быстрого износа двигателей в России — это неверная трактовка правил эксплуатации машины. Согласно регламенту, проводить сервисное обслуживание, включающее в себя замену масла, при тяжелых условиях эксплуатации нужно в два раза чаще. При этом производители не уточняют, что является тяжелыми условиями. А ведь к ним относится, например, езда по городу, где нередко приходится стоять в пробках.

Эксперты советуют водителям чаще проводить осмотр и сервисное обслуживание моторов. А также использовать качественные технические жидкости и топливо.

Ранее автоэксперты сообщили, какие машины чаще всего имеют проблемные двигатели. Список подобных автомобилей возглавили модели Subaru, пробег которых составляет от 145 тыс. до 262 тыс. километров.

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