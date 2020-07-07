Москва, , 08:29 — REGNUM На территории Новой Москвы в районе станции метро «Филатов Луг» откроется бесплатный автокинотеатр, сообщается на портале мэра столицы.

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Кинотеатр расположится на одной из перехватывающих парковок возле станции метро, рассчитанной на 100 машин. Для желающих посмотреть фильмы на автомобиле требуется предварительная регистрация.

18 июля состоится первый киносеанс. Покажут фильм «Джентльмены» (режиссер Гай Ричи, 2020 год). Далее будут проводить один вечерний кино сеанс по субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, 46% жителей России готовы пойти в кино сразу же после открытия кинозалов после карантина.

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