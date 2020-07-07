Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве благоустроят территории у четырёх новых станций метрополитена. Об этом 7 июля сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Работы запланированы у трёх станций Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Электрозаводской», «Улицы Народного Ополчения» и «Петровского парка», а также возле «Лесопарковой» Бутовской линии.

«В рамках благоустройства возле этих станций будут созданы комфортные пешеходные маршруты от жилых застроек и предприятий», — рассказал Бирюков.

Планируется реставрация проезжей части, на тротуарах — замена асфальтового покрытия на гранитную плитку, а также обустройство газонов, установка лавочек и урн.

Завершить благоустройство власти намерены до конца 2020 года.