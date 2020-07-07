Москва, , 08:28 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России и программа развития российского автоспорта SMP Racing заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM 7 июля сообщила пресс-служба Федерации.

В рамках сотрудничества органихации планируют организовывать киберспортивные турниры, офлайн и онлайн-мероприятия, обмениваться опытом, развивать свои сообщества и формировать культуру здорового образа жизни.

«Мы уверены, что такое сотрудничество позитивно скажется на развитии и популяризации российского автомобильного спорта», — заявил генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков.

Он добавил, что совместная работа органихзаций позволит интегрировать профессиональных автоспортсменов в «стремительно развивающуюся киберсреду», таким образом, они смогут передать свой опыт киберспортсменам.

Федерация компьютерного спорта России была основана в 2000 году. Программа развития российского автоспорта SMP Racing стартовала в 2013 году, её пилоты выступают на крупнейших межденародных турнирах.

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