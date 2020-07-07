Москва, , 08:27 — REGNUM Глава постоянного комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит обращение в «Аэрофлот» с просьбой забрать из китайского Шанхая кошек и собак россиян, которых пассажиры — граждане РФ вынуждены были оставить, поскольку авиаперевозчик, изначально обещавший взять на борт животных, отказался пропустить их в самолёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас очередной ад с животными при участии «Аэрофлота». Начиная со вчерашнего дня получил сотни обращений по поводу очередной безобразной ситуации с животными. Сообщается о том, что авиакомпания «Аэрофлот» продала билеты на свой вывозной рейс из Китая для пассажиров с домашними животными. Но потом отказалась брать их на борт. При этом сотрудники компании пообещали, что животные смогут улететь следующим рейсом. Однако после взлёта самолёта сообщили, что передумали и на следующий рейс животных также не возьмут. Направили руководителю «Аэрофлота» запрос с просьбой вернуть всех оставшихся в Китае животных в Россию, а также в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в вылете», — написал политик в своем Инстаграм

Речь идёт о том самом, ставшим самым скандальным за всю историю пандемии рейсе Шанхай — Москва, который был объявлен «эвакуационным» для возвращения россиян из Китая в Россию, в Москву и состоявшемся 4 июля.

Музыкант из Санкт-Петербурга, работавший по контракту в Китае, Михаил Михиенков, обратившийся в редакцию ИА REGNUM с просьбой о помощи, поскольку не мог с женой и двумя детьми вылететь на Родину, подтвердил ужасающую историю, разыгравшуюся в аэропорту Шанхая.

«Примечательно, что я сам видел, что китайские пассажиры, которых в самолёте было большинство, шли на посадку с животными, с собаками, и им никто не препятствовал. А россиянам отказали. Там были настоящие трагедии. Люди некоторые просто отказывались вылетать, так как не могли бросить своих собак и кошек, теряли оплаченные билеты, некоторые приехали в Шанхай из других городов Китая, уже почти без средств, им не на кого было оставить своих питомцев», — рассказал Михаил Михиенков.

Собеседник так же сообщил, что рейс, объявленный «эвакуационным», на деле являлся обычным транзитным рейсом Шанхай — Москва — Рим, которым часто пользуются граждане Китая для перелётов в Европу.

«На эвакуационные рейсы билеты доступны только для россиян. И цены там невысокие, относительно, конечно. А на этот рейс билеты спокойно продаются на китайских сайтах. Стоимость билета в эконом-классе примерно 18,9 тыс. юаней, это порядка 190 тыс. рублей. В бизнес-классе билет стоит от 320 тыс. рублей. В бизнесе, комфорте летели практически только пассажиры-китайцы, в эконом — примерно половина салона. Какой же это эвакуационный рейс?», — недоумевает собеседник.

После публикации ИА REGNUM с Михаилом связалось Генконсульство и его вместе с семьёй вывезли из Китая бесплатно.

https://www.instagram.com/p/CCTDuYnjani/

Как сообщало ИА REGNUM, семья музыканта из Санкт-Петербурга Михаила Михиенкова застряла в Китае с двумя детьми, младшему из которых всего месяц. Первая попытка попасть на эвакуационный рейс, гарантированный МИД РФ, Минкомсвязи, Госуслугами, провалилась — по прибытии в аэропорт Чэнду из Харбина, Михаил узнал, что вместо обещанной стоимости билета в 400 евро, ему нужно заплатить 140 тыс. рублей за один билет. Таких денег у него не было.