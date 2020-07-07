Осан, Южная Корея, , 08:25 — REGNUM На одной из американских баз в Южной Корее подтвердили еще три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Пхёнтэка.

По их словам, коронавирус был выявлен у двух военнослужащих базы ВВС в Осане, прибывшего в Южную Корею 4 июля, а также у военнослужащего, прибывшего в страну 25 июня.

В настоящее время все заражённые находятся на базе «Кэмп Хафрис» в Пхёнтэке. Общее число случаев заражения, подтверждённых в Пхэнтхэке увеличилось до 74.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 181.